Lesionado, Abate está fora da Copa das Confederações

SALVADOR -Não bastasse a derrota para o Brasil por 4 a 2, em Salvador, a Itália teve outra má notícia após a partida deste sábado. O lateral-direito Ignazio Abate deslocou o ombro em choque com Neymar, deixou o gramado ainda no primeiro tempo, e está fora da Copa das Confederações. Montolivo, que também saiu de campo lesionado, é outro que pode se tornar desfalque.

Abate deixou o estádio com o braço direito apoiado em uma tipoia, sem querer dar entrevistas. Quem confirmou que o jogador está fora do restante da competição foi o médico da Itália, Enrico Castellaci, que resumiu: "É o fim".

Com o desfalque, Maggio, que entrou na vaga de Abate nesse sábado, deverá ser o lateral-direito titular da Itália nos últimos dois jogos da competição. Segunda colocada no Grupo A, atrás do Brasil, a equipe entra em campo na quinta-feira contra o primeiro lugar da outra chave - atualmente a Espanha. Mesmo que caiam nas semifinais, os italianos terão pela frente a disputa de terceiro lugar.

A Itália já havia sofrido o desfalque de Pirlo, que sofreu uma contusão muscular na panturrilha direita, e ainda pode perder Montolivo. O volante sofreu um trauma na cabeça também no primeiro tempo e deixou o campo para a entrada de Giaccherini. Ele também pode se tornar desfalque para o restante da competição.