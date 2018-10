Lesionado, brasileiro do basquete 3x3 é cortado dos Jogos Olímpicos da Juventude

O Brasil teve sua primeira baixa nos Jogos Olímpicos da Juventude. Mateus Diniz, atleta do basquete 3x3, se machucou em um treino da equipe na sexta-feira e precisou ser cortado. Para seu lugar, foi convocado Matheus Alves, que atua no Flamengo. O jogador estava no Brasil e já viajou para a Argentina.

Diniz acabou sofrendo uma lesão na mão esquerda, foi submetido a uma radiografia e ficou constatado que ele tem uma fratura no quarto metacarpo. O jogador foi medicado, precisou ser imobilizado e agora continuará o tratamento no Brasil, onde passará por cirurgia custeada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"Mateus está medicado e sem dor, imobilizado, e o tratamento definitivo será feito pelo médico da Confederação Brasileira de Basquete, Dr. Carlos Vicente Andreoli, em São Paulo. O Dr. Andreoli já discutiu o caso conosco e teve acesso aos exames feitos pelo atleta aqui nos Jogos da Juventude", disse Roberto Nahon, médico-chefe da delegação brasileira em Buenos Aires.

Chamado às pressas, Matheus Alves vai chegar a tempo de participar da cerimônia de abertura dos Jogos da Juventude, que será realizada às 20 horas deste sábado em Buenos Aires. O evento conta com a presença de 4 mil atletas e as competições começam no domingo. O basquete 3x3 faz sua estreia olímpica e está no programa dos Jogos de Tóquio, em 2020.