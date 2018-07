Lesionado, Francisco Barretto é cortado da seleção de ginástica para o Mundial

A seleção brasileira de ginástica artística sofreu mais uma baixa para o Mundial, que será disputado em Montreal, no Canadá, entre 2 e 8 de outubro. Trata-se de Francisco Barretto Júnior, que sofreu um trauma na região lombar e acabou vetado neste sábado pelos médicos da equipe.

A contusão do atleta ocorreu no início de setembro, durante a disputa da etapa de Varna da Copa do Mundo, na Bulgária. Francisco Barretto Júnior disputava a prova das paralelas quando sofreu o trauma na região lombar.

Depois de realizar todos os exames necessários, o ginasta foi diagnosticado com uma "hérnia extrusa em L5 com sintomatologia radicular", segundo informou a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG). Francisco recebeu tratamento médico e fisioterápico nas últimas duas semanas, com melhora parcial dos sintomas, mas acabou cortado do Mundial para complementar o tratamento médico.

Sem Francisco, a equipe brasileira viaja neste domingo para um período de aclimatação e treino no Canadá. Arthur Zanetti, Arthur Nory Mariano e Caio Souza compõem o time masculino, enquanto o feminino é formado por Rebeca Andrade e Thais Fidelis.

Outros importantes ginastas brasileiros já haviam sido vetados para o Mundial. Flávia Saraiva, por exemplo, está fora porque ainda se recupera de uma lesão na coluna, problema semelhante que afastará Diego Hypolito do torneio, pois ele ainda não recuperou a sua melhor forma. Jade Barbosa, que contundiu o pé direito durante a última edição do Campeonato Brasileiro, também desfalca a seleção.