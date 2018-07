Lesionado, Giménez também desfalca Uruguai nas Eliminatórias

A Associação Uruguaia de Futebol dispensou o defensor após receber os relatórios médicos enviados pelo Atlético. De acordo com a entidade uruguaia, Giménez sofreu lesão no músculo adutor da perna direita, o que o deixa "incapaz de participar da próxima rodada dupla da seleção uruguaia nas Eliminatórias", informou a Associação, em nota.

O zagueiro se machucou na partida do Atlético de Madrid contra o La Coruña, no domingo, em rodada do Campeonato Espanhol. Giménez precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida, logo depois de sofrer a lesão.

Na segunda, o clube espanhol não divulgou o tempo previsto para a recuperação de Giménez, mas indicou que o jogador seria desfalque no importante duelo com o Bayern de Munique quarta-feira, em casa, pela Liga dos Campeões. Também deverá perder algumas partidas do Campeonato Espanhol.

Nesta terça, foi a vez da seleção do Uruguai confirmar o desfalque. Titular absoluto do time, ao lado de seu companheiro de clube Godín, o jogador ficará de fora das partidas contra Venezuela e Colômbia, nos dias 6 e 11 de outubro, respectivamente. O Uruguai lidera a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas.