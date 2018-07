Lesionado, Terry fica fora do Mundial O zagueiro John Terry, capitão do Chelsea, não se recuperou de uma lesão no joelho direito e está fora do Mundial de Clubes. O zagueiro ficará em tratamento e também não participa da partida de hoje pelo Campeonato Inglês, contra o Sunderland, fora de casa. Esse será o último jogo do time inglês antes da viagem para o Japão - os dirigentes não conseguiram o adiamento do jogo.