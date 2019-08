Lesionados, Núbia Soares e Paulo Sérgio Oliveira estão fora do Pan de Lima

Núbia Soares, do salto triplo, e Paulo Sérgio Oliveira, do salto em distância, estão fora dos Jogos Pan-Americanos. Ambos sofreram lesões, não vão se recuperar a tempo de participar da competição e sequer embarcaram para o Peru com o restante da delegação do atletismo, composta por 45 atletas. As provas começam no domingo.

Núbia teve uma lesão no tendão de Aquiles, durante treinamento na Espanha. Ela foi submetida a exames no sábado passado, quando foi diagnosticada a contusão. O processo de recuperação é de quatro a seis semanas. Paulo Sérgio teve uma lesão no músculo adutor da coxa direita e vai precisar de quatro semanas de tratamento.

Recordista sul-americana do salto triplo (14,69 metros) e dona da terceira melhor marca do ano passado, a mineira Núbia Soares era uma das candidatas ao pódio no Pan. Em 2017, a atleta teve uma lesão na sola do pé e ficou fora também do Mundial de Atletismo de Londres, na Inglaterra.

Núbia e Paulo Sérgio vão tentar se recuperar até a disputa do Mundial do Catar, que será disputado de 28 de setembro a 6 de outubro.