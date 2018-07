Lesões de Luis Fabiano voltam a atormentar médicos

SÃO PAULO. OSCAR IGNORA JUSTIÇA E TREINA NO INTER

As seguidas lesões musculares de Luis Fabiano estão se tornando um assunto cada vez mais angustiante para o departamento médico do São Paulo, que já não esconde a irritação ao tratar do assunto. Após ficar fora contra o Mirassol, agora por causa de um edema na coxa, o atacante ainda será reavaliado para saber se terá condições de jogo para a partida de quinta-feira contra o Catanduvense, na Arena Barueri.

Em conversa com o Estado, o médico do clube, José Sanchez, admitiu que é difícil entender o quadro clínico do atacante, que não tem nenhum tipo de limitação fisiológica, mas não consegue emplacar uma sequência de partidas sem se machucar. Desde o anúncio do seu retorno, há um ano, o camisa 9 atuou apenas 19 vezes e sempre teve seu ritmo quebrado por lesões.

"Essa lesão não tem nada a ver com a outra (estiramento na coxa direita, que tirou o atacante de nove partidas em 2012), mas fica difícil saber se essas lesões têm relação com o longo período de inatividade dele, pode ser que sim. Mas existem jogadores importantes de outras equipes com problemas musculares, mas vocês só lembram do Luis", reclamou o médico.

A questão se torna ainda mais difícil de entender porque o atacante tem um comportamento exemplar nos treinamentos e quando está em processo de recuperação. Fora de campo, tem uma vida tranquila e longe da badalação. Com o próprio Luis Fabiano admitindo que precisa de uma sequência maior, Sanchez minimiza o ímpeto do jogador e pede calma para seu retorno.

"Nós (departamento médico) também temos essa ansiedade, mas temos que tomar cuidado e sermos precavidos, mas é importante lembrar que essa situação não acontece exclusivamente com ele", ponderou.

Questionado se poderia dar um prognóstico de quando o atacante finalmente poderá conviver livre das lesões que o atormentam, Sanchez foi cético. "Isso eu não posso te dizer."