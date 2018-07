Lesões e futuro incerto chocam Kubica

PIETRA LIGURIA, Itália - Logo ao amanhecer do dia, Giorgio Barabito, médico-chefe da unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Corona, em Pietra Liguria, na Itália, reduziu a dosagem do sedativo administrado ao piloto Robert Kubica. "Necessitávamos realizar algumas avaliações neurológicas e a família gostaria de falar com o paciente", explicou. Depois dos pais e da namorada, seu amigo e empresário, Daniele Morelli, conversou com o polonês: "Contei a extensão do ocorrido, as lesões, as fraturas, e Robert ficou em choque, sente-me muito atingido. Quinta-feira ele já voltaria a pilotar o novo carro da Lotus Renault. Agora sabe que terá de esperar um bom tempo." Nunca Kubica esteve tão animado antes de começar a temporada. "É a primeira vez que o seu time concebe o carro a partir integralmente da orientação de Robert", comentou Morelli. "E os primeiros testes pareceram promissores." A Lotus Renault compreendeu que Kubica é o piloto que a permitiria lutar pelas vitórias novamente e, em breve, pelo título.

Enquanto o polonês de 26 anos chora profundamente o acidente de domingo, na prova de rali em Andora, cidade localizada ao lado de Pietra Liguria, a escuderia está sem referência. Quem poderá substituí-lo com ao menos um pouco do seu talento e experiência? "Imagine que Robert me pediu para levá-lo para casa", disse Morelli, nesta segunda-feira, sorrindo. A reação do empresário, dos pais e da namorada era de alegria, apesar das incertezas quanto ao futuro profissional.

As fraturas podem comprometer sua volta à Fórmula 1, embora seja cedo para qualquer prognóstico, como garantiu o cirurgião Igor Rossello, que operou sua mão direita, a mais afetada pela penetração da lâmina do guardrail dentro do carro e responsável por dilacerar perna, mão e braço direito do piloto.

"Estamos felizes porque 12 horas atrás a dúvida era se Robert sobreviveria. Quando chegou ao hospital seu quadro era crítico", disse Morelli. "E agora até já se projeta a sua saída da UTI." O próprio empresário se antecipa à questão sobre a inoportuna corrida de rali, a apenas um mês do início da temporada da Fórmula 1 (dia 13 de março em Bahrein) e em plenos treinos preparatórios. "Robert ama competir de rali e disputamos 12 provas até então sem nenhum problema. Aliás, não tinha pensado nisso, esse parece que foi nosso 13.º rali." Na Fórmula 1 a aversão ao número 13 é tão grande que nenhum piloto corre com ele.

"Não existe nada no contrato que nos impede de participar das competições de rali e para essa prova, em especial, solicitamos também a autorização à equipe e fomos atendidos", falou o empresário. O chefe da Lotus Renault, Eric Bouillier, em entrevista à imprensa inglesa, defendeu a iniciativa de Kubica. "Os pilotos não são robôs."

Como foi numa atividade não relacionada, ao menos diretamente, ao trabalho na Fórmula 1, a pergunta é inevitável: quem pagará os bons milhões de euros que Kubica recebe por ano (estima-se que o contrato deste ano é de 6 milhões, cerca de R$ 14 milhões)? "Todo piloto tem um seguro", disse Morelli. "Mas a essa altura isso é o que menos nos interessa", completou.

