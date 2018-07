Lesões Kaká e Luís Fabiano assustam seleção

A quatro dias da apresentação dos jogadores que defenderão a seleção brasileira na Copa, a partir do dia 15 de junho, quando o time estreia diante da Coreia do Norte, Dunga se vê diante de duas incômodas interrogações. A primeira é o atacante Luís Fabiano que, com problemas musculares, desfalcará o Sevilla na final da Copa do Rey, amanhã, e chegará hoje a São Paulo para tratamento. A segunda - e mais preocupante - é Kaká. Com seguidas lesões, o meia do Real Madrid tem encontrado dificuldade para render o futebol que o levou a ser considerado o melhor jogador do mundo em 2007.

Diante dos microfones, o treinador e seu auxiliar, Jorginho, se esforçam para não demonstrar preocupação com a condição física e clínica de Kaká. Longe deles, porém, a situação é outra. A estrela terá acompanhamento especial durante a fase de preparação da equipe, que começa na sexta-feira, em Curitiba, cuidado esse que se estenderá por todo o Mundial.

Em princípio, o que chama atenção da comissão técnica brasileira não é uma lesão específica, mas sim a sequência de problemas apresentados pelo atleta neste primeiro semestre, que o deixou fora do Real em momentos importantes, como o clássico contra o Barcelona. Kaká desembarca em São Paulo na quinta-feira e terá pela frente uma rotina de trabalho ao lado do fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan.

Relaxado e sisudo. Outro indicativo é a forma distinta como o departamento médico da seleção brasileira trata dos assuntos. Se o caso de Luís Fabiano parece trivial, o de Kaká esconde um tom mais apreensivo, preocupado. "No caso do Luís Fabiano, o problema é de ordem muscular, que não é grande", afirmou o médico da seleção, José Luiz Runco. "Já conversei com os médicos do Sevilla e eles ficaram de mandar os exames."

Quando o tema é Kaká, o discurso fica mais carregado e conciso. "Dele (Kaká) eu não tenho noção. Não tenho nenhuma informação", afirmou Runco. O fato causa estranheza, uma vez que é hábito na seleção brasileira fazer acompanhamento frequente dos atletas, especialmente da grande estrela do time. Apesar do assédio da imprensa mundial, a direção do Real Madrid optou por não comentar a situação.

O único a comentar o caso foi o assessor do jogador. "O Kaká teve um problema de púbis que provocou dores no músculo adutor da coxa esquerda. Isso o afastou dos campos por 45 dias. Esse período compromete a forma física", analisou o assessor do atleta, Diogo Kotscho. "Hoje ele (Kaká) não tem condição de jogar 90 minutos, mas isso se resolve com treinos. Ele ficou fora de algumas partidas exatamente para se preparar para a Copa."

Rivaldo se recuperou. Em 2002, o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, convocou Rivaldo para o Mundial da Coreia do Sul e do Japão. Os médicos do Barcelona, clube do brasileiro na época, diziam que ele não poderia jogar, pois precisava operar o joelho direito. A comissão técnica do Brasil ignorou a recomendação dos europeus, tratou o atleta com fisioterapia e Rivaldo se transformou em uma das principais peças da equipe que voltou com o pentacampeonato mundial.

As dores de Kaká

Maio de 2008: Submeteu-se a uma artroscopia no menisco lateral do joelho esquerdo. Em recuperação, não jogou contra o Paraguai e a Argentina pelas Eliminatórias da Copa. Voltou em julho, mas sentiu novas dores e não jogou contra Chile e Bolívia.

Dezembro de 2009: Diagnosticou-se que sofria de pubalgia. Afastado por mais de um mês para não agravar a inflamação, retornou no início de 2010. Desde a ocasião, realiza sessões diárias de fisioterapia para evitar o retorno das dores.

Março de 2010: Com contratura muscular no adutor da coxa esquerda, novamente ficou afastado por mais de um mês.

Maio de 2010: Segundo a imprensa espanhola, o craque sofreu contusão na coxa

Direita.

As dores de Luis Fabiano

Janeiro de 2009: Sofreu lesão no joelho esquerdo e desfalcou o Brasil no amistoso com a Itália. Mas logo recuperou-se e, em março, jogou contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa.

Dezembro de 2009: Sofreu lesão no tornozelo e desfalcou o Sevilla por mais de um mês. Voltou na vitória sobre o La Coruña pela Copa do Rey.

Fevereiro de 2010:

Constatou-se um estiramento no músculo chamado pequeno peitoral, na região do tórax, que o afastou dos gramados por 20 dias.

Maio de 2010: Sentiu dores na coxa da perna esquerda e foi poupado na última rodada do Campeonato Espanhol. A recuperação do estiramento muscular não evoluiu e ele foi cortado da final da Copa do Rey.