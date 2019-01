Letícia Bufoni e Kelvin Hoefler são vice-campeões no Mundial de Skate Street

O Brasil esteve muito próximo de conquistar um título no Mundial de Skate Street em casa. Nas finais da etapa decisiva, realizadas na Arena Carioca 1, localizado no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Letícia Bufoni e Kelvin Hoefler ficaram em segundo lugar neste domingo.

No evento feminino, a japonesa Aori Nishimura, de apenas 17 anos, superou a brasileira por apenas 0,1. Na última das suas cinco manobras, Letícia Bufoni brilhou ao conseguir a nota 9,0. Mas a nota 8,5 foi suficiente para a jovem asiática ser campeã da Street League.

Nishimura terminou a disputa com 32,6 pontos, enquanto Letícia somou 32,5. O Brasil teve outras três representantes na final feminina. Virginia Fontes foi a quinta colocada, seguida por Pâmela Rosa e Karen Feitosa.

No evento masculino, Nyjah Huston teve desempenho impressionante para conquistar o pentacampeonato mundial, com um total de 37,6 pontos, sendo que quatro das suas cinco notas foram 9 ou superiores a isso.

O Brasil conseguiu colocar dois representantes no pódio, com Kelvin Hoefler sendo o segundo colocado, com 37,0, e Felipe Gustavo ficando em terceiro, com 35,5. Ivan Monteiro, outro representante do País na final, foi o sexto melhor.