De olho em mais um título da SLS, Letícia Bufoni exalta a popularização do skate feminino

Referência do skate feminino no Brasil e no mundo, Letícia Bufoni coleciona conquistas e mais títulos ainda estão por vir. Aos 28 anos, seu nome já é conhecido mundialmente. Nesta sexta-feira, ela tenta mais uma vez cravar seu nome na história da modalidade.

Letícia irá competir no SLS (Street League Skateboarding, da sigla em inglês) nesta sexta e sábado, em competição que ocorre no Arizona, nos Estados Unidos. A brasileira fez história pois ela é a primeira mulher a levantar a taça do torneio, em 2015. Agora, ela irá tentar repetir o feito.

O crescimento de Letícia caminha também com o do skate no geral, não só o feminino. Ela se destaca também por ter sido uma das primeiras representantes do País em Olimpíadas. O esporte fez sua estreia em 2020, nos Jogos de Tóquio.

“Temos um time feminino brilhando no Brasil e em outros países, com a Rayssa, Sky Brown, as japonesas, as meninas do Park, além de meninas que começaram a se aventurar nas pistas por diversão”, disse Letícia em comunicado.

No SLS, ela irá estrear o shape de sua própria marca, lançado em conjunto com a nipo-brtiância Sky Brown, que foi bronze no Skate Park na última Olimpíada. O torneio terá suas semifinais nesta sexta e as finais no sábado. A terceira e última etapa ocorre nos dias 13 e 14 de novembro, também nos Estados Unidos.