O atacante Neymar pouco falou após a derrota do Barcelona, mas não poupou elogios ao time campeão do mundo. E, de acordo com o jornal espanhol AS, o craque santista teria pedido para o técnico Pep Guardiola para jogar no Barça.

"Leve-me para o Barcelona", teria sido o pedido de Neymar, depois de dar um abraço no treinador minutos antes da festa de premiação.

Após o jogo, Neymar disse que o Barcelona havia dado uma aula de futebol ao Santos. O jovem, que renovou com o clube paulista até 2014, está na lista de reforços do Barcelona e também do Real Madrid.

Os dirigentes do Barça bem que tentaram evitar falar sobre uma possível negociação com o craque santista. De acordo com o presidente Sandro Rossel, a questão de contratar ou não Neymar deve ser tratada com apenas uma pessoa. "Essa é uma pergunta para o treinador. Eu sou somente o presidente", despistou.

Volta ao Brasil. O elenco do Santos chega hoje cedo (por volta das 6 horas) a São Paulo e os principais jogadores ganham férias de 30 dias.

Os titulares só vão se reapresentar no dia 20 de janeiro, um dia antes da estreia do time no Campeonato Paulista, contra o XV de Piracicaba. Assim, o time inicia o Estadual com os reservas, que voltam das férias 10 dias antes do primeiro jogo.