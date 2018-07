Leverkusen entra na briga pelo segundo lugar O Bayer Leverkusen venceu ontem o Hoffenheim por 2 a 1 e se manteve em quinto lugar, agora com a mesma pontuação (24) do Eintracht Frankfurt e do Schalke 04. Os gols foram de Bender e Carvajal (jogador formado na base do Real Madrid), com Fabian Johnson descontando. O Borussia Dortmund, atual bicampeão, está em segundo lugar com 25. O Bayern de Munique lidera com tranquilidade: tem 34 pontos.