Levir Culpi confirma Edson e Danilinho no Fluminense para jogo contra Santa Cruz

O técnico Levir Culpi encaminhou nesta sexta-feira a escalação do Fluminense para o duelo contra o Santa Cruz neste domingo, às 16 horas, no estádio do Arruda, no Recife, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante um trabalho tático, o treinador optou pelo volante Edson na vaga de Cícero, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O jogador disputava a posição com Marquinho, que começará no banco de reservas.

Outra confirmação foi a entrada de Danilinho no lugar do atacante Marcos Júnior, que também está suspenso. O meia Wellington treinou normalmente e demonstrou estar recuperado das dores no tornozelo esquerdo.

Na zaga, Henrique, que ficou fora da vitória sobre o América-MG por 1 a 0 no último domingo por suspensão, formou dupla com Gum. O provável Fluminense que entrará em campo terá: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson e Gustavo Scarpa; Danilinho, Wellington e Henrique Dourado.

O time tricolor ocupa a nona colocação na tabela de classificação, com 28 pontos, e está a sete de distância do G4. No domingo, terá pela frente um adversário que precisa da vitória para sair da zona de rebaixamento - é o penúltimo colocado com 19 pontos.