Levir Culpi critica arbitragem e reclama de simulação de Grafite

Levir Culpi criticou a arbitragem de Jailson Macedo Freitas ao fim do empate do Fluminense com o Santa Cruz, por 2 a 2, na noite de sábado. Para o treinador do time carioca, o atacante Grafite simulou falta que gerou o pênalti marcado aos 37 minutos do segundo tempo. O próprio jogador converteu a cobrança e decretou o empate no jogo.

"Houve um erro grosseiro da arbitragem no pênalti. Um problema no jogo. São dois problemas em relação à arbitragem. Primeiro é uma das piores coisas do futebol brasileiro: a simulação. Nisso estou incluindo todos os jogadores. A simulação deixa o árbitro em situação muito difícil. Agora se esse árbitro estivesse apitando um jogo de Libertadores, hoje não ficaria ninguém no campo porque o critério que ele usou não foi legal", reclamou o técnico.

Afora a crítica à arbitragem, Levir reconheceu a boa atuação do Santa Cruz, que fez duelo equilibrado com o Fluminense em Volta Redonda. "Foi um jogo interessante, com quatro gols e oportunidades criadas. O Santa Cruz mostrou um sistema defensivo muito compacto, com uma marcação física muito avantajada. Conseguiram neutralizar muitas jogadas nossas. Mas mesmo assim nós chegamos e fizemos dois gols. Um resultado ruim para nós, mas não deixa ninguém abatido", minimizou o treinador.