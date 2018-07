Levir exalta 'jogo especial' no Pacaembu e evita confirmar Fred

O técnico Levir Culpi não escondeu a empolgação com o fato de que o clássico entre Fluminense e Flamengo, neste domingo, às 16 horas, pela segunda rodada da Taça Guanabara, será disputado de forma inusitada no Pacaembu. Sem poder contar com o Maracanã e o Engenhão, o Campeonato Carioca voltará a ter um Fla-Flu no tradicional estádio paulistano após 74 anos.

Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o treinador lembrou que esta será uma rara oportunidade para o torcedor acompanhar de perto, fora do Rio, este jogo, que vem tendo boa procura por ingressos desde a última quinta-feira, quando 10 mil bilhetes já haviam sido vendidos.

"Se fosse torcedor, pegaria um voo para ver o jogo. É um clássico universal. As vendas estão boas. Os clubes tem muitas torcidas, em todos os estados. Vai ser legal. Faz turismo e vê o jogo. Tomara que a gente volte com a vitória. Vejo como uma ótima oportunidade de escrever mais um capítulo do meu livro, o próximo. Nesse momento não temos um estádio no Rio para receber um Fla-Flu. Temos um ano de Olimpíadas e coincidiu. Não podemos usar o Maracanã", ressaltou Levir.

O Fluminense estreou nesta fase do Campeonato Carioca com um empate por 1 a 1 diante do Botafogo, conquistado no finalzinho do jogo, e agora encara novo clássico pressionado a vencer para não deixar seus principais rivais dispararem na liderança - Vasco e Flamengo ganharam na estreia e estão com três pontos.

"Clássico é sempre um jogo especial. A razão do futebol é a torcida. Uma vitória sobre principal adversário. É um momento perigoso por causa disso. Precisamos do resultado, mas precisamos fazer o time jogar bem. Uma vitória sobre o Flamengo seria ótimo. Mas tem um problema: tudo que é bom para nós se vencermos, será bom para eles também se eles vencerem. O plano é o mesmo", afirmou Levir, ao enfatizar o peso que o confronto terá para o seu time.

FRED

Sem atuar desde o último dia 25 de fevereiro, quando sofreu um edema no músculo da coxa esquerda, o atacante Fred voltou a treinar entre os titulares do Fluminense na atividade realizada na manhã desta sexta nas Laranjeiras. Após o treinamento, porém, o técnico tricolor evitou confirmá-lo no duelo diante do Flamengo.

"É possível que o Fred jogue, mas ainda não tem uma palavra final. Ele está em observação, tem feito exercícios. Ele tem que receber o sinal verde. Se possível, ele vai entrar para jogar", completou o treinador, lembrando que o departamento médico do clube ainda deverá submeter o atacante aos últimos testes antes de liberá-lo para o clássico.

No treino desta sexta, o atacante foi escalado entre os titulares em uma formação que teve Diego Cavalieri, Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva; Pierre, Cícero, Gustavo Scarpa, Gerson e Diego Souza; Fred.

Na segunda parte do treino, porém, Fred deu lugar a Osvaldo, enquanto Marcos Junior substituiu Gerson. Antes disso, Fred fez o único gol da primeira parte do treinamento. Neste sábado pela manhã, Levir comanda a última atividade antes do embarque para São Paulo.