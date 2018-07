Levir muda o time e escala Pierre e Magno Alves para pegar o Santos Com o Fluminense na metade de baixo da tabela, no 11.º lugar, o técnico Levir Culpi decidiu mexer na equipe. Nesta terça-feira, no único treino do time antes de enfrentar o Santos, o treinador fez duas modificações na comparação com a equipe que perdeu do Sport no fim de semana. Entraram os veteranos Pierre e Magno Alves. Saíram Edson e Richarlison.