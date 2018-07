Levir repete time e confirma Flu com Edson na vaga de Richarlison

Os espaços dados pelo Fluminense no empate por 2 a 2 diante do Santa Cruz, no último sábado, geraram mudanças na equipe. Para encarar o Palmeiras nesta quarta-feira, no Allianz Parque, o técnico Levir Culpi confirmou uma escalação bem mais defensiva, com a entrada do volante Edson na vaga do atacante Richarlison.

Foi assim que o Fluminense treinou no início da semana. Nesta terça, Levir repetiu a escalação da atividade de segunda com mais um volante durante o trabalho tático que comandou nas Laranjeiras. Edson fará a dupla de volantes com Pierre, enquanto Cícero será adiantado para a meia.

Assim, ao menos na teoria, o Fluminense voltará a atuar no 4-4-2 mais clássico, sem pontas abertos. Pierre, Edson, Cícero e Gustavo Scarpa deverão compor o meio de campo, com Osvaldo e Fred mais avançados. A defesa será mantida, com: Diego Cavallieri; Jonathan, Gum, Henrique e Wellington Silva.

Em relação ao duelo com o Santa Cruz, o Levir ganhou apenas um desfalque, e no banco de reservas. O meia Gerson não se recuperou de um problema no ombro esquerdo sofrido justamente no fim de semana e foi vetado pelo departamento médico.