Levir testa Edson e Danilinho como substitutos de Marcos Junior e Cícero no Flu

Durante o treino coletivo, realizado no campo da Escola de Educação Física do Exército, na Urca, Levir iniciou com Edson e Danilinho entre os titulares. Outra novidade foi o retorno do zagueiro Henrique, após cumprir suspensão. A equipe começou a atividade com: Diego Cavalieri; Wellington Silva, Gum, Henrique e William Matheus; Douglas, Edson e Scarpa; Danilinho, Wellington e Henrique Dourado.

Na segunda etapa da atividade, porém, Marquinho foi testado no lugar de Edson, enquanto Aquino ganhou a vaga de Wellington. A confirmação do time titular deve vir no treino de sexta-feira.

O coletivo desta quinta foi dividido em três partes, com três equipes se enfrentando em tempos de 40 minutos. E o grande destaque da atividade foi Samuel, ao marcar um belo gol, depois de driblar os marcadores e dar um toque sutil por cima do goleiro.