Lewandowski diz estar bem para clássico com Dortmund após deixar treino do Bayern O polonês Robert Lewandowski deu um susto nesta quinta-feira no Bayern de Munique ao deixar o treino da equipe reclamando de dores na coxa direita. Após o ocorrido, o atacante passou a ser visto como uma possível dúvida do time para o clássico deste sábado, contra o Borussia Dortmund, em casa, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão.