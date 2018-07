Liberada nos jogos a venda de cerveja A partir do próximo fim de semana, a venda de cerveja está liberada nos jogos do Campeonato Carioca. A Federação de Futebol do Estado do Rio decidiu ontem a favor da venda, proibida desde 2008. Uma medida para tentar aumentar a média de público do Estadual, de 3,25 mil pagantes.