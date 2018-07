Líbero Stacy, ainda na UTI, já reage a estímulos A líbero Stacy Sykora, do Vôlei Futuro, que está internada na UTI do Hospital Sírio Libanês desde a noite de terça-feira, já começa a esboçar reações - os médicos estão retirando, paulatinamente, os remédios que a mantinham sedada. "Gente, a Stacy falou "yes"... Ela sabe falar inglês", comemorou a ponta Paula Pequeno no Twitter.