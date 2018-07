Libertadores? Ansiedade de Elano é pelo retorno à Vila

"Uma foi no jogo contra o Atlético-MG no Brasileiro de 2003. Estávamos perdendo por 2 a 0 e o Leão (técnico) me escalou de centroavante. Fiz dois gols e empatamos o jogo", lembra, referindo-se ao empate por 3 a 3 de agosto de 2003. "Outro jogo que eu lembro sempre foi aquele contra o Grêmio, pelas semifinais do Brasileiro de 2002."

A última partida na Vila ocorreu em 30 de janeiro de 2005, no empate de 1 a 1 com a Portuguesa Santista. Ele está com saudades. "O adversário se sente pressionado. O torcedor fica mais perto e para o nosso time tem o lado bom e o ruim. A gente sente o apoio do torcedor, mas também ouve se for xingado."