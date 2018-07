Lição atual

Lembrei de Brandão ao acompanhar o empate do São Paulo por 2 a 2 com o Atlético-GO no começo da noite de ontem. O time paulista esteve duas vezes em vantagem, teve duas ou três chances para definir, cochilou nos momentos dos gols de um dos ameaçados pelo rebaixamento e hoje pode ficar a nove pontos de distância do líder Corinthians.

Na estreia de Adilson Batista, o São Paulo contou com o retorno de Lucas, teve Rivaldo outra vez como titular (fez o segundo gol) e também mostrou ao público Denilson, de volta após cinco anos de Europa. No começo, pressionou, abriu o marcador e depois tirou o pé do acelerador. Como castigo, levou o empate. O filme repetiu-se na etapa final e o resultado foram dois pontos largados pelo meio do caminho.

Adilson ouviu as primeiras vaias à equipe logo de cara. Tomara tenha presente a lição de Brandão e consiga evitar tropeços semelhantes antes que qualquer tipo de reação seja inútil.

Espírito de luta. A imagem mais forte da semana surgiu aos 41 minutos do segundo tempo do jogo em que o Corinthians bateu o Botafogo por 2 a 0. O goleiro Júlio César chorava com a dor provocada pela torção do dedinho da mão e esteve a ponto de desmaiar quando o médico recolou o osso no lugar. O mais impressionante veio em seguida: acalmado e socorrido, repôs as luvas, retomou seu posto, ainda teve tempo de fazer uma defesa e de festejar o gol de Paulinho.

A atitude de Júlio César foi contagiante e comovente. Claro, sempre haverá espírito de porco a argumentar que ele ficou em campo porque Tite já fizera as três alterações e a equipe restaria com um a menos. A observação carregada de dor de cotovelo só valoriza o goleiro. Se quisesse, ia embora naquele momento.Optou pelo mais difícil e teve espírito de luta. Foi solidário com seu grupo.

O gesto de Júlio César foi simbólico e resumiu o astral do Corinthians. Generosidade, altruísmo, entrega servem para explicar em parte o sucesso do líder. Não há jogadores magníficos, o elenco não conta com astros. Mas o conjunto tem harmonia, cada um sabe sua função e ajuda os demais. Simples, não é? Mas só funciona quando há disposição de todos.

O Corinthians atingiu logo alto grau de eficiência. Se não virar o fio, tende a manter folga. Conta também com o fato de ter passado por seus rivais diretos, no topo, e de não vacilar com os mais frágeis. Até agora se livrou de São Paulo, Vasco, Botafogo e Inter; empatou com o Fla. Não topou com o Palmeiras e hoje o desafio é o Cruzeiro em reconstrução.

Interessante que a base é a mesma do atribulado começo de ano. Muitos dos titulares de agora estavam no fiasco diante do Tolima. Reagiram, se aprumaram e nem parece aquele time que amargurou a torcida. O Corinthians é mão de vaca para dar espetáculo. Porém, compensa com dedicação incomum. Está aí o Júlio César, que ficará de molho por algumas semanas, que não me deixa mentir.

O mago volta. Estou ansioso para ver Valdivia em campo hoje, no clássico que o Palmeiras faz com o Fluminense. O meia retoma seu lugar, depois de longa ausência motivada por contusão e pela bendita Copa América, e pode dar o toque de classe de que o time carece no meio-campo. Como será o reencontro com Kleber e sobretudo que entrosamento esperar com Maikon Leite? É o que estão a perguntar-se os torcedores. Se esse trio tiver afinidade logo, os palestrinos serão brindados com bons momentos.

Fim de feira. Uruguai e Paraguai decidem, em Buenos Aires, com quem fica a taça de uma Copa América fraca e tediosa. Espero que a Celeste vença. Será o cúmulo, se os paraguaios levarem essa. Não merece festa um time que chega a uma final só com empates. Foram cinco seguidos! Parei.