Licitação de novo autódromo do Rio deve sair até junho

RIO - O secretário nacional de esportes de alto rendimento do Ministério do Esporte, Ricardo Leyser, anunciou nesta segunda-feira que o projeto executivo do novo autódromo do Rio deve ser finalizado até o fim de março. A pista será construída num terreno doado pelo Exército no bairro de Deodoro, na zona oeste.

De acordo com Leyser, o projeto está 70% pronto. A proposta básica já foi encaminhada ao governo do Estado para que possa fazer as alterações que ache necessárias. Depois, o projeto volta para ser finalizado pelo Ministério. A previsão agora é de que a licitação fique pronta até junho. As obras ainda não têm prazo para começar.

O autódromo do Rio transformou-se em uma novela depois que a CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) conseguiu barrar o edital do Parque Olímpico no antigo autódromo de Jacarepaguá, exigindo que um novo fosse construído antes que a velha casa do automobilismo carioca fosse fechada. A previsão inicial, porém, é que as obras em Deodoro seriam concluídas no ano passado, o que ficou longe de acontecer.

Nesta segunda-feira, Leyser foi um dos participantes do quarto encontro da Comissão de Coordenação do COI para os Jogos Olímpicos Rio/2016, num hotel da cidade. As reuniões contaram ainda com a presidente da comissão, a marroquina Nawal El Moutawakel, o presidente do Comitê Organizador, Carlos Arthur Nuzman, o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o diretor executivo de Jogos Olímpicos do COI, o suíço Gilbert Felli.

As reuniões seguem até quarta-feira. Para esta terça, estava prevista uma visita ao Maracanã, que pode não acontecer por conta da greve que paralisou as obras nesta segunda-feira. Os membros do COI estão no Rio desde o fim de semana passado e acompanharam o Desfile das Campeãs do Carnaval 2013, no Sambódromo. O local vai receber a chegada da maratona e as provas de tiro com arco na Olimpíada.