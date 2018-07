'Lidamos bem com a pressão', diz Calderano, após tri do Brasil no tênis de mesa Hugo Hoyama acostumou o Brasil a ganhar ouro no tênis de mesa nos Jogos Pan-Americanos. Faturou nove, ao longo de seis edições. Agora que ele é técnico da seleção feminina, coube a Hugo Calderano, Thiago Monteiro e Gustavo Tusboi manter a tradição e colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio por equipes em Toronto.