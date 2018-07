Líder, Equador convoca para Eliminatórias e desfalca Atlético-MG em clássico

A dupla atleticana foi chamada para as partidas contra o Paraguai e a Colômbia, nos dias 24 e 29 deste mês. O primeiro duelo será disputado em Quito e o segundo, em solo colombiano. Afastados do time brasileiro por pelo menos uma semana, Erazo e Cazares são baixas certas no jogo com o Cruzeiro, no dia 27, no Independência.

O técnico do Atlético, Diego Aguirre, também perderá o lateral-esquerdo Douglas Santos, convocado para defender a seleção brasileira olímpica nos amistosos contra Nigéria e África do Sul, nos dias 24 e 27 em Cariacica e Maceió. As partidas servem de preparação para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

A seleção do Equador lidera a tabela das Eliminatórias com 12 pontos, três a mais que o vice-líder Uruguai. O Brasil vem em terceiro, com sete

Confira a lista de convocados do Equador:

Goleiros: Domínguez (LDU), Dreer (Emelec) e Banguera (Barcelona-EQU);

Defensores: Paredes (Watford), Erazo (Atlético-MG), Ayoví (Monterrey-MEX), Pineida (Barcelona-EQU), Quintero (LDU), Achilier (Emelec), Mina (Independiente del Valle), Guagua (Emelec), Arboleda (Universidad Católica), Bagüí (Emelec);

Meio-campistas: Noboa (Rostov-RUS), Valencia (Manchester United), Ibarra (Vitesse-HOL), Mena (Emelec), Montero (Swansea City), Rojas (Aucas), Pedro Larrea (El Nacional), Quiñonez (Emelec), Bolaños (Aucas), Arroyo (América-MEX), Cazares (Atlético-MG) e Martínez (Pumas-MEX);

Atacantes: Enner Valencia (West Ham), Angulo (Independiente del Valle), Jaime Ayoví (Godoy Cruz-ARG) e Caicedo (Espanyol).