Líder absoluto, Flu quer casa cheia contra Ponte

A fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro não poderia ser mais especial: com uma sequência de quatro vitórias, o time carioca abriu nove pontos de vantagem para o Grêmio, vice-líder, e joga no Rio contra a Ponte Preta, hoje, às 16 horas, um adversário que ficou mais distante da ameaça de rebaixamento após a vitória na última rodada.

Brilhando no topo, a equipe tricolor fez até promoção para a torcida. Com o intuito de lotar São Januário, estádio do Vasco onde jogará nesta tarde, o preço dos ingressos foi reduzido: um lugar na arquibancada custará R$ 20. O ingresso mais caro sairá por R$ 50. Assim, a diretoria tricolor espera ter o apoio de 20 mil pessoas. Até caravanas de outras cidades estão sendo organizadas para acompanhar a partida desta tarde.

Dentro de campo, o técnico Abel Braga também não terá muitos problemas. Só não poderá contar com o meia Deco, suspenso. Wagner será o substituto, e responsável por armar as jogadas do perigoso trio ofensivo formado por Rafael Sóbis (no lugar de Thiago Neves, com a seleção brasileira), Wellington Nem e Fred. Nas últimas três vitórias no Rio, o artilheiro marcou gols (contra Náutico, Flamengo e Botafogo).

O principal foco de Abel tem sido evitar o clima de euforia. "Aqui não tem e nem nunca houve soberba", destacou Abel após a vitória sobre o Bahia, por 2 a 0, em Salvador, no meio da semana. "Tenho uma equipe mesclada, com os jovens e os experientes, que têm uma cabeça muito boa. Vamos para o jogo com a Ponte pensando que é o mais importante do campeonato."

Uma vitória contra a Ponte é bastante importante para o Fluminense assegurar a tranquilidade na ponta. Afinal, a tabela do Brasileiro reserva dois confrontos duríssimos - e diretos - para o time. Na quarta, o adversário é o Grêmio, em casa. E, daqui a uma semana, o time viaja para Belo Horizonte, onde enfrentará o Atlético-MG.

Ponte Preta. Um pouco mais distante da ameaça do rebaixamento, a equipe paulista comemora o resultado positivo contra o Náutico, na primeira vitória do técnico Guto Ferreira, substituto de Gilson Kleina. Mas, para o novo treinador, a Ponte ainda precisa buscar pelo menos quatro pontos para não correr riscos de voltar à Série B.