Líder, Cacá Bueno fatura pole na Corrida do Milhão

SÃO PAULO - Quatro vezes campeão da Stock Car, Cacá Bueno deu um passo importante para o quinto título neste sábado, ao faturar a pole position da Corrida do Milhão, que será disputada no domingo, em São Paulo, e dará R$ 1 milhão ao vencedor. Líder da temporada, o piloto da Red Bull ainda pôde comemorar o fato de a segunda e a terceira colocações ficarem com pilotos que não brigam pela conquista.

Cacá Bueno cravou a volta mais rápida do treino de classificação, com a marca de 1min42s609, à frente de Allam Khodair, com 1min42s640, e Popó Bueno, com 1min42s717. Só então vieram dois dos outros concorrentes diretos ao título: Ricardo Maurício, que largará em quarto após anotar 1min42s768, e Daniel Serra, quinto com o tempo de 1min42s823.

Líder do campeonato, o atual campeão Cacá Bueno tem 159 pontos e praticamente colocou a mão no troféu. No entanto, outros seis pilotos ainda brigam contra seu favoritismo. Átila Abreu, que largará em décimo, Ricardo Maurício e Daniel Serra têm 149 pontos. Max Wilson (138 pontos), Valdeno Brito (137) e Nonô Figueiredo (130) vêm logo atrás, com chances apenas matemáticas.

Uma das principais atrações da Corrida do Milhão, Rubens Barrichello fez um bom treino e largará na sétima colocação, após ter alcançado o tempo de 1min43s179. Outros dois veteranos das pistas que competirão neste domingo, Hélio Castroneves e Tony Kanaan mostraram problemas de adaptação com o carro e não foram bem. Helinho marcou 1min43s226 e sairá em 23.º, enquanto Kanaan teve desempenho ainda pior e largará em 27.º, após ter anotado 1min43s390.

Atual vencedor da prova, Thiago Camilo teve problemas mecânicos logo no princípio da atividade e largará apenas na 20.ª colocação. Quem também acabou no pelotão de trás foi Ricardo Zonta. O piloto até conseguiu o sexto melhor tempo, mas foi punido com a perda de 15 posições por um acidente provocado ainda na etapa de Curitiba.