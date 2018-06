Líder da Volvo Ocean Race, Dongfeng vence regata interna em Cardiff

O veleiro chinês Dongfeng Race venceu nesta sexta-feira a In-Port Race que aconteceu em Cardiff, no País de Gales. A disputa não vale pontuação na classificação geral da Volvo Ocean Race, mas serve como critério de desempate.

+ Barco de Martine Grael termina em segundo lugar a nona etapa da Volvo Ocean Race

Em segundo lugar ficou o barco espanhol da Mapfre e, em terceiro, terminou o holandês Team Brunel. Curiosamente, essa é a mesma sequência da tabela de classificação geral, faltando apenas duas etapas para o término da competição.

As condições de prova foram consideradas boas pelos velejadores, com 10 nós de vento (cerca de 20 km/h). O veleiro holandês Akzonobel, da brasileira Martine Grael, teve um bom início, mas terminou a disputa em quarto.

O barco dinamarquês/norte-americano do Vestas 11th Hour Racing terminou em quinto, à frente dos chineses do Sung Hun Kai/Scallywag. O veleiro da Onu, Turn The Tide On Plastic ficou em último.

"É sempre um prazer ganhar uma regata local", disse Charles Caudrelier, capitão do Dongfeng. "Acho que estamos no caminho certo e isso dá moral antes das próximas duas etapas", prosseguiu.

No domingo, com largada prevista para as 12h (de Brasília), os barcos deixam o porto de Cardiff em direção a Gotemburgo, na Suécia, na penúltima etapa da disputa. A última perna da competição terminará em Haia, na Holanda.

Até aqui, a disputa pela ponta da classificação está bastante acirrada. O Dongfeng ocupa a liderança, com 60 pontos, apenas um a mais do que a Mapfre. O Team Brunel aparece em terceiro, com 57. O Akzonobel, de Martine, está em quarto, com 48.

Por conta da proximidade entre as equipes na tabela, a In-Port Race, no final das contas, poderá determinar o campeão. E nessa disputa em paralelo, a Mapfre lidera com 56 pontos, sete a mais do que o Dongfeng.