Líder desafia estigma de falhar no Rio

Protagonista nesse início de Brasileiro, o líder e invicto Corinthians vem recebendo elogios de técnicos e jogadores adversários pela força e eficiência. Hoje, às 21h50, a equipe vai ao Rio onde tem vivido papel de coadjuvante. Em São Januário, visita o Botafogo com a meta de apagar a má impressão em jogos na cidade vizinha, onde ganhou apenas dois de seus últimos 20 jogos.

Com série de seis vitórias consecutivas, o Alvinegro está perto de igualar o recorde do Cruzeiro, que ganhou oito vezes em sequência em 2003, ano em que ganhou o título com sobras. Para isso, porém, tem de melhorar seu desempenho no Rio, principalmente diante do Botafogo, uma pedra no sapato.

O alvinegro carioca tem seis vitórias a mais que o Corinthians no confronto direto. E não perde em casa para o Corinthians desde um 3 a 2 em 2007, ano do rebaixamento da equipe. De lá para cá foram três triunfos e outros três empates.

Tite - empatou seus dois jogos disputados no Rio desde que voltou - repetirá a escalação que se encaixou melhor nesse início de Nacional, com Danilo na armação e Willian, Liedson e Jorge Henrique na frente. Alex e Emerson seguem como opções.

A meta, ao menos no discurso, é ousada. O técnico quer marcar sob pressão e partir para cima do oponente, a quem considera um dos candidatos ao título.

"Se não for igual, tem de ser parecida (a postura que exerce em casa, no Rio). Temos de ter maturidade para jogar no campo do rival, com pressão da torcida e num campo que não estamos acostumados", diz. "O Inter (batido por 1 a 0) veio no Pacaembu e a bola não queimou no pé. Essa desenvoltura é maturidade."

Calejado. Ano passado, na reta final do Brasileiro, o Corinthians decepcionou com três empates longe de casa. Tite sentiu o gosto da perda do título e parece saber o antídoto para que a história não se repita.

"Nosso comportamento, a atitude, tem de ser de buscar a vitória, não de ficar administrando empate. Se tentarmos administrar um empate, vamos perder."

Ano passado o Corinthians falava de boca cheia que tinha chances grandes de ganhar a taça por ter um jogo a menos e brigar ponto a ponto com o Flu. Dava o jogo como ganho e acabou apanhando na visita ao Vasco.

A Libertadores no ano do centenário também foi frustrada após derrota no Rio: 1 a 0 para o Flamengo, que não foi recuperado no Pacaembu, apesar do 2 a 1.

Diante do Botafogo, no Rio, também não houve o que comemorar. Perdeu amistoso por 3 a 1 e escapou de derrota no Nacional com gol de Paulo André no último lance da partida. Embalado, o time quer pôr fim a esse retrospecto a partir de hoje.

FICHA TÉCNICA

Botafogo - Jefferson, Alessandro, Antonio Carlos, Fábio Ferreira Lucas Zen, Marcelo Mattos, Renato, Maicosuel, Elkeson, Caio, Herreira. Técnico: Caio Júnior.

Corinthians - Júlio Cesar, Weldinho, Chicão, Leandro Castán, Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo, Jorge Henrique, Willian, Liedson. Técnico: Tite.

Juiz - André Luiz Freitas Castro (GO)

Local - São Januário

Horário - 21h50

Transmissão - Globo e Band

