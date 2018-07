Líder do ranking de judô, Mayra Aguiar opera o joelho e o cotovelo

SÃO PAULO - Líder do ranking mundial na categoria até 78kg, Mayra Aguiar foi operada nesta quinta-feira, em São Paulo. De acordo com a Sogipa, clube no qual ela treina, a brasileira medalhista de bronze nos Jogos de Londres/2012, passou por uma cirurgia no cotovelo esquerdo e outra no joelho direito.

Ainda segundo o clube gaúcho, o procedimento foi realizado pelo médico Breno Schor, chefe do departamento médico da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), e as cirurgias foram bem sucedidas. Mayra começa a fazer fisioterapia imediatamente e a volta aos treinos normais deve ocorrer no início do próximo ano.

"Infelizmente, as lesões fazem parte da rotina dos atletas. Agora, quero me recuperar o mais rápido possível para voltar ao tatame e fazer o que mais gosto, que é praticar judô e representar o Brasil em competições pelo mundo", afirmou Mayra, logo depois da cirurgia. Ela fica em São Paulo até segunda-feira e volta a Porto Alegre para as festas de fim de ano.

O Circuito Mundial de Judô começa apenas em fevereiro, com o European Open de Sofia, entre os dias 1 e 2. Logo no fim de semana seguinte acontece o Grand Slam de Paris, principal torneio do primeiro semestre.