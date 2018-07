Líder do ranking do surfe é eliminado na etapa de Imbituba Taj Burrow, líder do ranking e um dos principais favoritos ao título da etapa brasileira do circuito mundial de surfe, está fora da disputa no Brasil. O australiano foi eliminado na terça na terceira rodada por Travis Logie. Foi a primeira surpresa da quarta-feira na Praia da Vila, em Imbituba (SC), logo em ondas onde Taj costuma se dar bem (levou a taça no Brasil em 1999, 2002 e 2004).