Líder do ranking feminino do golfe anuncia aposentadoria

A mexicana Lorena Ochoa, atual líder do ranking feminino do golfe, anunciou nesta terça-feira a sua decisão de abandonar o esporte. "Lorena Ochoa confirmou sua aposentadoria do golfe profissional, como foi revelado no dia de hoje em alguns veículos de imprensa", informou a atleta, em nota oficial.

O comunicado assinala que "os motivos e maiores detalhes" da aposentadoria serão dados por Ochoa na sexta-feira, em uma entrevista coletiva na Cidade do México. "Lorena dividirá de bom grado esta notícia e a nova etapa de sua carreira profissional acompanhada por patrocinadores, familiares e amigos", afirma o comunicado.

A revelação da aposentadoria de Ochoa surge algumas semanas depois da confirmação de que Ochoa e outras seis das melhores golfistas do mundo iriam participar do Torneio Três Marias de Morelia, que será disputado no final deste mês.

Ochoa estaria acompanhada por Yani Tseng, Suzann Pettersen, Ai Mayazato, Cristie Kerr, Anna Nordqvist e Michelle Wie em um torneio com premiação de US$ 1,3 milhão, segundo os organizadores. Ainda não está definido se esse será o último torneio da mexicana.