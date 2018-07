Líder e polêmico

Hoje o veterano goleiro está nas manchetes esportivas por uma atitude pouco usual. Ao pedir, com gestos contundentes, a entrada de Cícero no ataque são-paulino durante a modorrenta partida contra a LDU de Loja, pela Sul-Americana, irritou Ney Franco e provocou polêmica.

O treinador não atendeu a sua solicitação e pôs o limitado Willian José no lugar de Ademilson. Depois, afirmou ter reprovado a atitude do capitão. Ontem, a discussão foi grande. Torcedores adversários esculhambaram o camisa 1 tricolor nas redes sociais, nas rádios, nas conversas de botequim.

Rogério é quase odiado pelos rivais. Um pouco por sua altivez. Também pela identificação com o São Paulo. Mas muito pelo talento inegável, pelo longo currículo de defesas espetaculares e pelos gols - aos 39 anos, ainda é melhor do que grande parte dos jovens. A repercussão, claro, também atingiu a comunidade são-paulina. Não foram poucos os que o criticaram.

Eu não consegui enxergar esse pecado todo no ato de Rogério. Talvez ele pudesse ter sido mais discreto, mas a ação em si não foi ofensiva, desrespeitosa, nem maldosa. A diretoria elogiou, nos bastidores do Morumbi, a personalidade de Ney Franco, que recusou prontamente a sugestão do jogador, ao contrário do que ocorrera no passado com outros técnicos.

Ney, de fato, foi bem ao seguir sua convicção e contrariar o personagem mais badalado e querido da recente história tricolor. Equivocou-se, no entanto, ao demonstrar nervosismo e falar em tom áspero sobre a postura do goleiro. Desnecessário. Qual é o problema em dar palpite no trabalho do chefe?

Muitas vezes, quando repórter, dei sugestões aos editores. Em algumas ocasiões, elas fizeram sucesso e foram postas em prática. Em outras, não. Nunca me considerei desrespeitoso por aquilo. Quando editor, sempre gostei de ouvir opiniões. A iniciativa em busca de um resultado melhor é saudável.

Ingerência, interferência, intervenção e intromissão foram palavras que li e ouvi, ontem, para definir a atitude do atleta. Nenhuma, creio, é adequada para descrever a situação. Não foi o que houve. Rogério é experiente, inteligente e conhece futebol. Assim como os torcedores mais fanáticos, perdeu a paciência com o fraco 0 a 0 entre o São Paulo e a pobre LDU de Loja, no Morumbi. Obstinado por ver seu time vencer e por atingir conquistas e marcas pessoais, não foi capaz de se calar diante de um "espetáculo" que beirava o ridículo.

É fato que sua ação foi inusitada. Mas a enorme repercussão do caso só comprova ainda mais a grandeza desse polêmico e talentoso goleiro.