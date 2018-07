Líder, Franchitti diz que precisa melhorar nos treinos O escocês Dario Franchitti é o atual campeão da Fórmula Indy e também lidera o campeonato de 2011 com 122 pontos após a realização de três provas, com uma vitória em São Petersburgo (EUA) e dois terceiros lugares, no Alabama e em Long Beach. Porém, o piloto da Chip Ganassi revelou ainda não estar completamente satisfeito com o seu desempenho, principalmente por conta dos resultados nos treinos de classificação.