Líder, Helinho se diz ansioso para etapa da Indy em SP

"Estou muito feliz por chegar ao Brasil como líder do campeonato", diz Helinho, satisfeito pela boa campanha inédita neste início de temporada. Ele nunca havia alcançado a liderança da Indy após as três primeiras etapas do ano. "A verdade é que começamos o ano muito bem. Aliás, tivemos uma pré-temporada muito boa".

Ainda sem vencer em 2013, Helinho somou pontos nas três corridas e faturou dois pódios. Só não terminou entre os primeiros neste fim de semana, na etapa de Long Beach, quando foi o 10º colocado. "Mesmo em Long Beach, que obviamente não foi tudo aquilo que a gente esperava, não foi de se jogar fora", pondera

Neste embalo, o piloto sonha com sua primeira vitória na temporada diante da torcida brasileira. Mas avisou que se contenta com a permanência na liderança ao fim da corrida em São Paulo.

"A tônica desse ano, claro, é entrar na pista para vencer. Eu sempre eu na pista para vencer. Mas a gente tem de ser realista e saber que nem sempre é possível. Aí e que entra o trabalho planejado, pois a regularidade nos pontos é primordial para chegar no final do campeonato lutando pelo título", projeta.