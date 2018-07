Líder Juventus visita velho 'freguês'

Reforçada de Vucinic, Barzagli, Lichtsteiner e Pogba, poupados no empate com o Nordsjaelland, na Dinamarca, pela Copa dos Campeões (1 a 1), a Juve promete sufocar um rival do qual perdeu apenas uma vez nos últimos 19 encontros para tentar ampliar a vantagem de três pontos sobre o vice-líder Napoli, que recebe o Chievo.

Ontem, o Milan venceu o Genoa por 1 a 0 no San Siro, gol de El Shaarawi. Também ontem, Siena e Palermo ficaram no 0 a 0.