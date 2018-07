Líder Palmeiras se diz pronto para a pressão

De acordo com o meia Tinga, é normal que o Palmeiras seja o alvo a ser batido, após boa campanha no Estadual. Mas ele não se preocupa com a pressão que vai cair sobre o time. "É o risco que corremos", diz, sabedor que uma derrota na fase seguinte colocará fim a tudo o que a equipe fez até agora. "Temos de ganhar para ficar em primeiro."

Luiz Felipe Scolari avisou que poupará vários atletas em Campinas, mas só confirmou a ausência do volante Márcio Araújo. O meia Valdivia, que não treinou ontem com dores no pé direito, também deve ser desfalque.

A expectativa era com a presença de Marcos, mas Carlos Pracidelli, preparador de goleiros, já descartou essa possibilidade. Assim, Bruno pode ganhar a vaga do titular Deola.