Líder sérvio da baderna pede desculpas à Itália

A cúpula do governo da Sérvia alerta que torcedores e grupos neo-fascistas estão tentando "desestabilizar" o país. Essa foi a conclusão do Conselho de Defesa convocado pelo presidente sérvio, Boris Tadic, ontem, para debater a violência no jogo entre a seleção de seu país e a Itália na última terça-feira. O governo anunciou que prendeu 19 pessoas envolvidas na organização da violência em Gênova, na Itália. Os líderes dos torcedores sérvios foram presos imediatamente ao desembarcar no país e o governo sabe que a equipe será duramente punida pela Uefa.

A polícia italiana já havia prendido 17 pessoas na terça, entre eles Ivan Bogdanov, tido como o principal responsável pela baderna. Hoje, o sérvio terá de se apresentar a uma corte na Itália. Mas, ontem mesmo, deixou claro que a violência não era contra o país que hospedava o jogo e sim contra a Federação de Futebol da Sérvia. "Peço desculpas à Itália. Eu direi mais diante do juiz", declarou ontem, por meio de comunicado.

Entre os motivos que levaram Bogdanov a promover a violência estaria seu suposto descontentamento com o fato de o goleiro Vladimir Stojkovic, titular da seleção, ter trocado o Estrela Vermelha pelo Partizan, rivais no futebol e na política. O governo não acredita que esse tenha sido o motivo da revolta que tomou conta das arquibancadas e alerta para as razões políticas dos torcedores de extrema-direita. Além disso, a tentativa dos sérvios de invadir a arquibancada em que estavam os italianos seria outra prova de que o problema não era o goleiro.

Diante da violência, o Conselho Nacional de Defesa da Sérvia foi convocado às pressas. No domingo, grupos de extrema-direita já haviam promovido atos de violência durante uma parada gay em Belgrado. "Os hooligans e outras organizações extremistas estão tentando minar a segurança do estado", alertou o Conselho, em comunicado.

A Sérvia aguarda para saber ainda qual será a penalidade que sofrerá por parte da Uefa. Mas sabe que uma suspensão das Eliminatórias da Eurocopa de 2012 poderia estar entre as sanções. "Estou chocado com o que vi", disse Michel Platini, presidente da Uefa. A decisão deve ser tomada no dia 28 de outubro. "Temos a política de adotar tolerância zero em relação à violência."

Já a Itália também teme acabar sofrendo sançoes, já que ontem entidades como a Fifa e a própria Uefa criticaram a segurança no estádio de Gênova. A Uefa também insinuou que os sérvios não serão os únicos punidos.

Mas o incidente acabou provocando um tiroteio de críticas entre a Fifa e a Itália. O presidente da entidade máxima do futebol, Joseph Blatter, disse que os italianos deveriam aprender com a segurança inglesa e que tal incidente jamais teria ocorrido nos estádios de Londres.

Para o presidente da Federação de Futebol da Itália, Giancarlo Abete, Blatter deveria primeiro pensar na arbitragem da Copa de 2002, que prejudicou a Itália. "Seria melhor ele pensar nisso." Abete se referiu ao caso do juiz Byron Moreno, que apitou a vitória da Coreia do Sul sobre a Itália em 2002, em partida marcada por erros grosseiros e suspeitas de favorecimento ao time local.