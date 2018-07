Liderado por Iziane e Clarissa, Brasil massacra Venezuela em evento-teste no Rio

O confronto valeu pelo Torneio Internacional Feminino e o Brasil foi totalmente dominante. Fechou o primeiro quarto do jogo ganhando por 17 a 4 e depois o segundo por 45 a 14. Em seguida, ampliou ainda mais a sua vantagem ao terminar o terceiro período ganhando por 79 a 34. E, sem se acomodar no tempo final, fez mais 33 pontos e sofreu apenas sete para liquidar a partida de forma massacrante.

A pivô Érika, com 20 pontos, foi outro destaque da vitória da seleção brasileira, que vem mostrando força mesmo desfalcada de diversas de suas principais jogadoras, que aderiram a um boicote criado pelos clubes da Liga Nacional contra a Confederação Brasileira de Basquete (CBB). Apenas as atletas do Sampaio Correa e Érika, que está sem clube desde que deixou seu time na Turquia, além da pivô Clarissa, do Corinthians/Americana, discordaram do boicote.

Esse é o primeiro evento-teste da Arena Carioca 1, que nos Jogos do Rio vai receber os duelos de basquete e na Paralimpíada será palco de basquete e rúgbi em cadeira de rodas. Antes de estrear nesta competição amistosa, a seleção brasileira já havia vencido a Argentina por 81 a 39 e havia surpreendido a Austrália, medalha de bronze nos Jogos de Londres e no Mundial da Turquia, por 61 a 53.

Antes de brasileiras e venezuelanas entraram em quadra, o confronto entre Austrália e Argentina abriu o evento-teste de basquete para os Jogos de 2016. E as australianas também não tiveram dificuldades para arrasar as adversárias por 87 a 37. Batkovic, com 16 pontos e 11 rebotes pela seleção da Oceania, foi o destaque do duelo.

Neste sábado, o evento-teste da modalidade segue com mais dois confrontos. No primeiro deles, australianas e venezuelanas se enfrentam às 18 horas. Na sequência, às 20h30, o Brasil encara a Argentina. Já para domingo estão previstos três jogos para o dia final de disputas do evento. O primeiro deles será às 14 horas, quando ocorrerá um amistoso das seleções brasileiras principal e sub-23 masculina de cadeiras de roda. Em seguida, no fechamento do torneio amistoso feminino, a Argentina pega a Venezuela às 18h, antes de brasileiras e australianas se enfrentarem a partir das 20h30.