Líderes do Mundial de Fórmula 1 falam em recuperar o tempo perdido

NURBURGRING - Nas primeiras etapas do campeonato mundial de Fórmula 1 em 2011, Sebastian Vettel e Mark Webber, a dupla da Red Bull, impuseram diferenças desmoralizantes para os adversários nas definições do grid. E até agora, nas dez sessões de classificação realizadas, conquistaram todas as pole positions. Até a primeira metade da temporada, o GP da Grã-Bretanha, nono do calendário, Vettel havia obtido seis vitórias e três segundos lugares.

Veja também:

Hamilton: 'Foi uma das minhas maiores vitórias'

Queda de porca no pit stop tira 4.º lugar de Massa

Mas já em Silverstone, há duas semanas, ficou claro que a Ferrari havia encostado de verdade, a ponto de Fernando Alonso vencer num traçado que, em princípio, deveria ser favorável à Red Bull. Ficou no ar a dúvida do quanto a proibição do escapamento aerodinâmico prejudicou seu desempenho.

Ontem, no GP da Alemanha, nova demonstração de a concorrência ter se desenvolvido mais que a Red Bull. Webber foi terceiro e Vettel, apenas o quarto colocado. Pior: disseram que não havia mais o que tirar do modelo RB7-Renault.

As declarações de Vettel e Webber ganham ainda mais dimensão quando se tem em conta que no fim de semana, em Nurburgring, o escapamento aerodinâmico voltou a ser utilizado pelas equipes, depois de acordo com a FIA. E o recurso representa um dos pontos de vantagem da Red Bull sobre os adversários. Esperava-se que, com o seu retorno, a escuderia austríaca voltasse a ser muito rápida. Não foi o que aconteceu.

Abatimento. "Não estou satisfeito. Vimos que McLaren e Ferrari foram mais rápidas do que nós hoje (ontem). Não consegui um bom equilíbrio no carro em nenhum momento. O meu quarto lugar era o máximo possível", afirmou Vettel, abatido. "A hora é de trabalharmos mais, recuperar o terreno perdido."

Webber lembrou um aspecto importante: "Os pontos são concedidos aos domingos, não aos sábados. Somos muito rápidos na classificação, mas vimos já em Silverstone, circuito ótimo para nós, o quanto a Ferrari estava rápida. Precisamos melhorar o ritmo de corrida". O recado não deixa dúvida para Adrian Newey, diretor técnico da Red Bull.

Christian Horner, diretor esportivo, afirmou ontem, em Nurburgring, que apesar "do resultado não esperado não há motivo para reuniões de emergência, entrar em pânico". Comentou, depois: "Podemos, sim, apressar o programa de desenvolvimento, mas tudo sem perder o rumo por causa de duas etapas sem vitória".