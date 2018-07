Líderes em 2013, Talita e Taiana vão à semi em Berlim

BERLIM - Líderes da atual temporada do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Taiana e Talita garantiram neste sábado classificação às semifinais do Grand Slam de Berlim. Além disso, elas foram as únicas brasileiras que seguiram vivas na briga pelo título da competição.

Já as duplas Maria Clara/Carol, Lili/Bárbara Seixas e Agatha/Maria Clara foram eliminadas já nas oitavas de final, na abertura dos confrontos do dia na Alemanha, sendo que as três parcerias estavam invictas até então.

Taiana e Talita, entretanto, se mantiveram invictas em Berlim com mais duas vitórias neste sábado. Primeiro elas derrotaram as alemãs Borger e Sude por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 23/21. Em seguida, nas quartas de final, as brasileiras superaram a dupla austríaca Schwaiger D./Schwaiger S., também por 2 a 0, com 21/17 e 22/20.

As adversárias de Taiana e Talita na semifinal deste domingo serão as checas Kolocova e Slukova, que neste sábado foram as responsáveis pela eliminação de Agatha e Maria Clara ao vencerem as brasileiras com parciais de 21/19 e 28/26. Já a outra semifinal deste domingo terá o confronto entre a parceria alemã Holtwick/Semmler e as norte-americanas Fopma e Sweat.

Lili e Bárbara Seixas, por sua vez, amargaram uma dura derrota no equilibrado duelo que travaram com as russas Popova e Prokopeva, que ganharam por 2 sets a 1, com 21/17, 15/21 e 15/13. Um revés difícil de absorver também lamentaram Maria Clara e Carol, superadas pelas alemãs Ludwig e Walkenhorst por 2 sets a 1, de virada, com apertadas parciais de 30/32, 23/21 e 19/17.