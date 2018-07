Líderes, Fla só empata e Flu vence

Já o Flamengo, que usou o time reserva pela segunda vez no Carioca, só empatou por 0 a 0 com o Macaé. Apesar do tropeço, o time rubro-negro acordou hoje provisoriamente na liderança do Grupo A, com 4 pontos, um a mais que o Botafogo, que pega hoje o Nova Iguaçu. O treinador botafoguense Oswaldo de Oliveira aprovou a estreia (vitória sobre o Resende por 3 a 1), mas quer mais. No outro jogo da chave, o Bonsucesso bateu o Madureira por 3 a 1.

Também hoje, pelo Grupo B, o Vasco encara o Duque de Caxias, às 17 horas, em Macaé. Em busca da segunda vitória, os atletas vascaínos prometem a mesma dedicação mostrada ao longo da temporada passada. Na única partida disputada na tarde de ontem pelo Grupo B, o Friburguense venceu o Bangu por 2 a 1.

Mineiro. Com cinco jogos, mas ainda sem o Cruzeiro, que faz amistoso, o Campeonato Mineiro tem sua 1.ª rodada hoje. O destaque é o Atlético-MG, que estreia na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, às 17h, contra o Boa Esporte. Os outros jogos: 16h - Caldense x Tupi; Uberaba x América de Teófilo Otoni; Guarani x Vila Nova; 19h30 - Democrata x América.

Gaúcho. O Internacional, com o time reserva, venceu o Veranópolis por 3 a 1. No outro jogo de ontem à noite, Ypiranga 0 x 1 Cruzeiro. A 3.ª rodada prevê o duelo entre Juventude e Grêmio, às 17h, em Caxias do Sul. Os outros jogos são: 17h - São José x Avenida; 18h- Universidade x Cerâmica; 18h - Lajeadense x Pelotas; 19h30 - São Luiz x Caxias.