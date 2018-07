Liedson confirma fama de pé-quente; torcedores brigam

O gol marcado por Liedson contra o Figueirense só comprova que a boa fase do atacante voltou e que, se o time for campeão no domingo, ele terá dado uma contribuição importante.

Nesta reta final, o artilheiro marcou gols decisivos contra Avaí, Atlético-MG e Figueirense.

Liedson também se consolida como artilheiro do time no campeonato (12 gols) e confirma a fama de pé-quente. Todas as vezes que ele marca, o time vence seus jogos.

Liedson ainda assim está jogando no sacrifício, mas ficou claro que, com os jogos apenas nos finais de semana, ele não sente tantas dores no joelho.

Tensão na arquibancada. O gol de Bernardo no Engenhão originou tumulto entre torcedores do Corinthians e a Polícia Militar em Florianópolis. Foi nesse instante que as provocações da torcida local aumentaram e transformaram o clima que estava tenso em hostilidade. Torcedores do Corinthians queriam partir para briga e pular a grade que os separavam dos visitantes. A polícia acabou sendo violenta na repressão. F.H./V.M.