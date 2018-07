Liedson e Júlio César só voltam no 2º turno

Liedson é o artilheiro do Corinthians na temporada (16 gols) e também do time no Brasileiro, ao lado de Willian, com 5. Júlio César é o goleiro menos vazado do Nacional, com 4 gols sofridos. Ambos não devem mais defender a equipe no primeiro turno.

Liedson vai passar por uma artroscopia hoje, às 9 horas, para corrigir uma lesão no menisco que o vinha incomodando antes mesmo de o Brasileiro começar.

Ficará entre quatro e cinco semanas em fase de recuperação. Deve, portanto, perder os últimos nove jogos do turno.

O prazo de Júlio César, que sofreu uma luxação no dedo mínimo da mão esquerda, é menor, o que poderia garantir um retorno na penúltima rodada, dia 20 de agosto, às 21 horas, diante do Figueirense, no Pacaembu.

Vai depender como ambos vão reagir à fisioterapia. "O Júlio César vai ficar uns 20 dias imobilizado. Depois precisará da fisioterapia para recuperar a força na mão", revelou Júlio Stancati, médico do clube. "E o Liedson vai ter de fortalecer a musculatura."

Liedson vinha recebendo atenção especial há algum tempo por causa das dores. Chegou a ganhar uma semana de folga para descanso, era poupado de determinados treinos e não realizava algumas atividades mais fortes.

O fato de vir jogando, com tudo, não significa que tenha agravado a lesão. Na verdade, o clube optou pela cirurgia agora pelo fato de ele estar suspenso e também pela gordura adquirida na tabela do Brasileiro.

Além dos dois, Fábio Santos está suspenso e Jorge Henrique, com dores na coxa, será reavaliado hoje pela manhã. Júlio Stancati mostra otimismo. "Está com o local dolorido, mas a princípio não é problema (para o jogo com o Cruzeiro, domingo)."

Chegou a hora de o Corinthians comprovar que tem um bom elenco. Renan assume o gol, Ramon entra na lateral e Emerson no ataque.