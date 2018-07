Liedson garante: vai desencantar no Pacaembu

SÃO PAULO - Hoje tem beijo na aliança e abraço com os companheiros de Corinthians para comemorar mais um gol do Levezinho. Seria o 24.º desde o retorno, no Campeonato Paulista do ano passado. A promessa é do próprio Liedson a pessoas próximas. Ele aposta no fim do jejum de oito jogos sem marcar contra o Catanduvense e tem, sem saber, um grande aliado para isso: a vontade do grupo de resgatar o pé de coelho do elenco. Em 2011, em apenas um jogo no qual Liedson marcou o time não saiu vencedor.

Amigão de todos e humilde de jamais colher o mérito apenas para ele, Liedson cativou o grupo que pretende retribuir com passes precisos. "A gente sente que o jejum está incomodando-o. O Liedson é importante pro time, bem querido e a gente quer ajudá-lo'', revela o lateral-esquerdo Fábio Santos.

Como fizeram com Adriano, tentando dar bola de todo o jeito para o Imperador marcar diante do Botafogo, no sábado, agora o time espera repetir a estratégia com Liedson. "Ele se sentiu bem contra a Lusa (ganhou a tarja de capitão de Tite e participou dos dois gols) e sentimos que o gol está perto. Se pudermos abastecê-lo, melhor. Mas ele confidenciou que o mais importante é sempre o time vencer, mesmo que sem gol dele'', enfatizou Fábio Santos.

O técnico Tite cobrou precisão nas finalizações do time, e quer uma vitória com saldo de gols maior essa noite. Como não terá a sombra de Adriano no banco, Liedson tem menos pressão para "desencantar.'' "Eu nunca fiquei mais de oito jogos sem marcar na Europa e aqui não será diferente. Chegou a hora dos gols do Liedson'', afirmou Levezinho a amigos.