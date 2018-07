Liedson nem precisou marcar o seu

SÃO PAULO - Willian e Ramirez foram os autores dos gols do Corinthians, mas quem estava extremamente satisfeito no Pacaembu ontem era o centroavante Liedson. Mesmo ainda em jejum de gols no ano em jogos oficiais, ele estava feliz com a apresentação.

Liedson teve participação nos dois gols da equipe e ainda criou boas chances - nas últimas rodadas, ele quase não vinha tocando na bola. "Acho que dominamos todo o jogo, nas duas etapas fomos nós que tivemos as melhores oportunidades e merecemos. Não marquei, mas ajudei e o que mais importa é vencer", afirmou o Levezinho, artilheiro do time no Campeonato Paulista passado com 11 gols e até agora, zerado nesta edição.

"Claro que eu gostaria de marcar um gol aqui, mas tem muito tempo pela frente ainda e o gol vai sair", garantiu o jogador, sem se importar com as cobranças.

Ontem, o camisa 9 só não desencantou por causa de boa noite de Weverton. O goleiro da Lusa, com passagem pelo Parque São Jorge, apareceu duas vezes para evitar que o corintiano fizesse a festa, com defesas incríveis.

Aos 15 minutos, Danilo roubou a bola e rolou para o goleador driblar o zagueiro e bater forte. Weverton defendeu. Na fase final, no lance do gol, novo drible do Levezinho no marcador e o goleiro cresceu na hora da finalização. Teve, ainda, ajuda do zagueiro, que também se jogou na bola. Liedson ainda deu uma cabeçada, por cima, raspando. "Um grande goleiro, né? Mas não estou pressionado e volto a dizer: não importa quem marque o gol, o mais importante é o Corinthians sair vencedor, sempre", afirmou.

Willian, que pelo segundo jogo seguido deixou sua marca, agradeceu a falta de egoísmo de Liedson na hora do primeiro gol. "Nosso ataque foi inteligente, ele fez um bela corta-luz e pude marcar mais um gol importante para nossa equipe", disse.

Com a lombalgia de Emerson, Willian vem recuperando espaço no time e sábado deve, mais uma vez, iniciar um jogo. "Vindo do banco ou começando o jogo, o que vale é honrar a camisa corintiana, se entregando, dando colaboração para os triunfos. Agora, vamos dormir com a liderança, o que é muito bom."

Na bronca. A torcida da Portuguesa deixou o Pacaembu muito revoltada com a escolha da diretoria em mandar o clássico no Pacaembu visando a renda - se deu mal por causa do público pequeno - e criticou duramente seus dirigentes.

O presidente Manuel da Lupa foi chamado de mercenário. "Infelizmente tivemos uma derrota, mas vamos buscar na próxima rodada a volta por cima para estar subindo de novo na tabela", discursou o volante Henrique. "Agora é descansar, levantar a cabeça e voltar a vencer o mais rápido possível", disse Weverton.