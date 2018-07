Liedson tem missão de pôr Corinthians na final

SÃO PAULO - Ele procura dividir a responsabilidade com os companheiros, mas sabe que em seus pés, entenda-se gols, está toda a aposta do corintiano para ver a equipe superar o Palmeiras, domingo, no Pacaembu, e avançar às finais do Campeonato Paulista. Artilheiro da competição com 11 gols, Liedson está motivado por encarar o arquirrival mais uma vez em semifinal. Em 2003, ele também pegou o Alviverde valendo vaga na decisão. Na época foram dois jogos e Levezinho não decepcionou: fez dois gols, um em cada partida (2 a 2) e (4 a 2).

"A responsabilidade é de todos, não só minha. Vamos assumir e independentemente de quem decida, espero que o gol aconteça para que possamos sair vencedores", afirma o jogador, empolgado com a boa apresentação da equipe diante do Oeste. "O time está crescendo, criamos quatro ou cinco reais de gol, e vamos chegar bem no domingo", enfatiza. "Apesar de ser um jogo totalmente diferente."

A família é a inspiração de Liedson para sempre balançar as redes. Ele carrega na chuteira, personalizada, os nomes de sua mulher e filhos. Domingo, se marcar com o pé direito, será homenagem para a mulher, Gabi. Se for com o esquerdo, será com "ajuda" dos filhos Lyanderson e Gabrielle.

Nesta quarta-feira, antes do treino, os jogadores tiveram palestra de três promotores do Ministério Público. Na pauta, evitar declarações polêmicas, provocações para o clássico. A ordem é pregar a paz e Liedson demonstrou ter aprendido. Nada de incendiar o jogo decisivo.

