Liga Mundial de Surfe define praia da Califórnia como sede da WSL Finals em 2021

A Liga Mundial de Surfe (WSL, na sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira que a praia de Lower Trestles, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, será o local da WSL Finals, entre 8 e 17 de setembro de 2021. Os títulos mundiais masculino e feminino serão decididos em uma competição de um dia, onde os cinco melhores homens e cinco mulheres no ranking durante a temporada do Circuito Mundial vão competir por seus respectivos títulos, em um novo formato.

"Fazer um circuito internacional em meio a uma pandemia global não é uma tarefa fácil, mas a dedicação e o trabalho de toda a organização nos dá a confiança que podemos executar essas competições com segurança para nossos atletas, staff e comunidades locais", disse Erik Logan, CEO da Liga Mundial de Surfe.

O caminho para a WSL Finals vai começar no em Maui, no Havaí, com as mulheres competindo em Honolua Bay de 4 a 15 de dezembro deste ano (substituindo a data anterior de 25 de novembro a 6 de dezembro). Já os homens irão competir em Pipeline, na ilha de Oahu, de 8 a 20 de dezembro.

"Estou muito animada com o anúncio da WSL de começar o Championship Tour de 2021 em dezembro no Havaí", disse a quatro vezes campeã da WSL, Carissa Moore. "Honolua Bay, Maui para as mulheres e Pipeline Oahu para os homens. O Havaí é uma parte tão importante da história e da cultura do surfe e não há lugar melhor para começar uma temporada e terminar um ano desafiador com uma nota positiva", completou.

A WSL está trabalhando em colaboração com o governo do estado de Havaí e agências governamentais locais para implementar os planos de segurança contra a covid-19 para cada competição.

Depois de cancelar o Circuito Mundial de 2020 devido à pandemia do novo coronavírus, a WSL realizou uma série de competições regionais de 9 de agosto a 6 de outubro de 2020 na Califórnia, Austrália, Brasil, França e Portugal. Essas seis etapas do "WSL Countdown" e outras duas especiais ocorreram sem problemas com a covid-19. Planos de segurança semelhantes serão implementados para cada etapa na temporada de 2021.